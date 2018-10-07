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воскресенье, 07 октября 2018 13:25

Поднялась новая волна протестов в поддержку независимости Шотландии
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По данным организаторов, в шествии приняли участие 100 тыс. человек
Фото: Herald Scotland
По данным организаторов, в шествии приняли участие 100 тыс. человек
По данным организаторов, в шествии приняли участие 100 тыс. человек
По данным организаторов, в шествии приняли участие 100 тыс. человек
По данным организаторов, в шествии приняли участие 100 тыс. человек

В Шотландии в городе Эдинбурге в субботу в 13.00 по местному времени началась новая акция-шествие в поддержку независимости Шотландии. По разным подсчетам, в мероприятии приняли участие от 20 тыс. до 100 тыс. человек. Эта походка стала самой массовой акции в поддержку независимости Шотландии от Великобритании.

Такую информацию обнародовало издание Herald Scotland.

По данным организаторов, в шествии приняли участие 100 тыс. человек. Полиция говорит о 20 тыс. участников.

Ход начался под Енбурзьким замком. Участники прошли по Королевской мили в парк Холируд. Акция завершилась в парке возле парламента Шотландии.

Акция продолжалась под флагами Шотландии. Среди участников были байкеры, интеллигенты, много молодежи. Лица многих участников были разрисованы цветами Шотландии.

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"Я верю в шотландскую независимость. Сегодняшнее событие является визуальной демонстрацией того, что нашей стране нужна независимость", - сказала одна из участниц акции Линда Гамильтон из Глазго.

На пути участников шествия встретилась и группа людей, протестовавших с противоположными лозунгами.

"Мы гордимся, что есть англичанами и шотландцами одновременно", - выкрикивали оппоненты.

В целом акция прошла мирно.

Полиция задержала только одного человека за незначительное правонарушение.

18 сентября в Шотландии провели референдум о независимости от Великобритании. 55 процентов участников проголосовали "против". Слоганом кампании стало высказывание "Будущее Шотландии в руках Шотландии".

После референдума премьер-министр 59-летний Салмонд - он возглавляет Национальную партию, инициировшую голосования, - подал в отставку

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Дата
07
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