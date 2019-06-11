Поднимут Затонувший катер в Будапеште. Фото: ТСН

Подготовка к подъему катера, в результате аварии которого погибли 19 человек, а 9 считаются пропавшими, завершилась в понедельник вечером.

"Операции по подъему "Русалки" начались около 7:30 по киевскому времени, сообщает Интерфакс.

На проведение операции по подъему судна требуется около 4-х ч.

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"После того, как катер поднимут из реки, продолжатся поиски пропавших жертв катастрофы", - сообщила представитель посольства Южной Кореи в Венгрии.

Полиция Венгрии провела допрос 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, что привело к гибели 19 туристов из Южной Кореи. Правоохранители рассказали, что капитан круизного судна, столкнувшегося с экскурсионным катером, который перевозил туристов, во время допроса не предоставил никаких подробностей происшествия. В полиции сообщили, что в настоящее время он остается единственным подозреваемым в деле.