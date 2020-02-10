Поддержать расширение власти Путина готовы более половины россиян

К расширению путинских полномочий готовы более половины россиян. Фото: Reuters

Поправки к Конституции РФ на референдуме собирается поддержать большинство россиян. За ними российского президента называть "верховным правителем" и он расширит свои полномочия.

Принять участие в референдуме готовы 64% россиян, согласно опросу "Левада - центр".

72% из них высказались за поправки, 13% выступили против, 15% затруднились ответить.

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Из предложенных поправок, в первую очередь россияне поддерживают введение обязательной индексации пенсий (92%) и закрепление минимального размера оплаты труда (83%).

64% респондентов поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками. Более половины россиян (58%) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа - Государственного совета. 84% россиян готовы проголосовать за приоритет российского права над международным.

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