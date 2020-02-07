Россияне решили закидать мир своими паспортами

В России готовят изменения в законодательстве о гражданстве.

Согласно этим изменениям получить российское гражданство смогут без отказа от старого, сообщает Коммерсант.

Таким образом Путин желает получить от 5 до 10 млн новых граждан РФ.

Подготовка к законопроекту завершается. После согласования с администрацией президента его направят в Госдуму.

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"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, что Россия будет делать? Она будет защищать своих граждан", - заявил вице-спикер нижней палаты Госдумы Петр Толстой.

Госпогранслужба напоминает, что с 1 марта украинцам для посещения России будет необходим загранпаспорт "С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.