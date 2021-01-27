Подавление митингов, аресты и авторитаризм: в ПАСЕ отказались от введения санкций против России

ПАСЕ осудил авторитарные действия России. Фото: Reuters

Во вторник, 26 января, мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил проект о подтверждении полномочий российской делегации.

Австрийский экс-голова комитета Штафан Шеннах подготовил соответствующий документ.

Депутаты, работавшие над проектом, признают, что Россия отступила от обязательств перед Советом Европы. Такое решение ухудшило ситуацию. В документе критикуют изменения в конституции РФ, предоставление парламента России больше власти над Конституционным судом, незаконную аннексию Крыма.

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В ПАСЕ осудили авторитарный характер действий России: запрет свободы собраний, борьбу с неправительственными организациями, отравление российского оппозиционера Алексея Навального и его арест, подавление мирных протестов.

Несмотря на это, ПАСЕ не хочет накладывать на Россию санкции, аргументируя это "стремлением к диалогу".

Голосование по документу состоится в четверг, 28 января.

Украина инициировала официальное обжалование полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Инициативу поддержали 38 членов Ассамблеи из 5 различных делегаций.