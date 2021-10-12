Подарил "серебро": Маск потроллил Безоса в Twitter

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил потроллить основателя Amazon Джеффа Безоса, которого обогнал в рейтинге самых богатых людей мира.

Маск прислал Безосу "серебряную медаль" в Twitter, комментируя его сообщение об Amazon. Накануне Безос обнародовал фото из публикации в Barron's за 1999 год, где раскритиковали стартап Amazon, назвав проект "бессмысленной бизнес-парадигмой".

"Сейчас Amazon является одной из самых успешных компаний мира, которая произвела революцию в двух совершенно разных отраслях", - написал миллиардер.

В ответ Маск отправил изображение серебряной медали с обозначением второго места, намекнув на пятничное обновление рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Автор: twitter.com/JeffBezos Маск подарил Безосу "серебряную медаль"

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400 самых богатых американцев во время пандемии коронавируса стали на 40% богаче. Они увеличили свое состояние на $4,5 трлн. Основатель Amazon Джефф Безос четыре года подряд занимал первое место в рейтинге Bloomberg, пока его не опередил Маск. 8 октября основателя Tesla официально признали самым богатым человеком мира с состоянием $222 млрд. Капитал Безоса оценили в $191 млрд.