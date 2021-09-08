Под Москвой взорвался многоэтажный дом: под завалами люди

В Московской области РФ в городе Ногинск произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Пока известно о четырех пострадавших.
Об инциденте сообщил Telegram Mash.
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Спасатели разбирают завалы. Из-под обломков дома достали четыре человека, двое из них дети.
Еще двое человека до сих пор под завалами. Мощный взрыв разрушил несколько этажей.
На нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар. В результате один работник погиб, остальные пострадали - получили ожоги и ранения.
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