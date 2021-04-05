Почти половина россиян считает приговор Навальному справедливым - опрос

Опрос показал, что россияне считают приговор Навальному правильным и справедливым. Фото: РБК

В России 48% граждан считают решение отправить оппозиционера Алексея Навального на 2,5 года в тюрьму справедливым.

Такие данные приводит социологическая служба "Левада-центр", которая провела опрос среди россиян.

29% придерживаются мнения, что приговор Навальному несправедлив. 23% респондентов не смогли ответить на вопрос.

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Опрос показал, что 50% молодых жителей крупных городов России, 18-22 года, считают судебную систему России коррумпированной и несправедливой. Однако в небольших городах и селах доверие к суду максимальное - 52%.

61% тех, кто не доверяет российскому суду, хотят скорейшего освобождения Навального.

Российский оппозиционер Алексей Навальный с момента прибытия в исправительную колонию похудел на 8 кг. Это произошло до того, как он объявил голодовку.