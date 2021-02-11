Почти 130 стран мира не сделали ни одной вакцинации от коронавируса

ВОЗ раскритиковала несправедливое распределение вакцин между странами мира. Фото: GETTY IMAGES

Почти в 130 странах мира не провели ни одной прививки от коронавируса. Украина также есть в этом списке.

В странах без вакцин проживает около 2,4 млрд человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

С 128 млн сделанных прививок более трех четвертей приходится на 10 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Могли проср*ть все, что только можно" - Комаровский о российской вакцине

"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, подорвет восстановление мировой экономики", - прокомментировали в ВОЗ.

ЮНИСЕФ и ВОЗ попросили мировых лидеров заботиться о своих странах-соседях и "взглянуть за пределы своих границ".

Производители вакцин также призвали использовать распределение препаратов справедливо.

Литва не будет закупать в России вакцину от Covid-19, чтобы не поддерживать страну-оккупанта и не спонсировать таким образом агрессию против Украины.