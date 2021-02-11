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четверг, 11 февраля 2021 11:50

Почти 130 стран мира не сделали ни одной вакцинации от коронавируса

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Почти 130 стран мира не сделали ни одной вакцинации от коронавируса
ВОЗ раскритиковала несправедливое распределение вакцин между странами мира. Фото: GETTY IMAGES

Почти в 130 странах мира не провели ни одной прививки от коронавируса. Украина также есть в этом списке.

В странах без вакцин проживает около 2,4 млрд человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

С 128 млн сделанных прививок более трех четвертей приходится на 10 стран.

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"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, подорвет восстановление мировой экономики", - прокомментировали в ВОЗ.

ЮНИСЕФ и ВОЗ попросили мировых лидеров заботиться о своих странах-соседях и "взглянуть за пределы своих границ".

Производители вакцин также призвали использовать распределение препаратов справедливо.

Литва не будет закупать в России вакцину от Covid-19, чтобы не поддерживать страну-оккупанта и не спонсировать таким образом агрессию против Украины.

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