Почему Турция может закрыть границу для туристов

Турция из-за усиления коронавируса может закрыть границы. Фото: epravda.com.ua

Правительство Турции может закрыть границы после ухудшения ситуации с коронавирусом из-за штамма Delta. Сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит.

Количество случаев заражения штаммом Delta в стране выросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. Поэтому есть возможность закрытия границ страны, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

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"Ни от чего гарантии нет. Конечно, нужно смотреть, что происходит в провинциях со штаммом Delta. Но что касается международных авиарейсов, учитывается ситуация по всей стране", - заявил Эрсой.

Турция, которая активно проводит вакцинацию против коронавируса, сможет вакцинировать всех граждан в течение следующих трех-четырех месяцев. Об этом заявил гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин. Заметили, что вакцинация помогает контролировать пандемию.