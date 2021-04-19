"Почему так опасаются службы военной разведки ГРУ России" - ВВС

Штаб-квартира ГРУ в Москве / Reuters

Если определение успешной разведки - отсутствие новостей о ее работе, то ГРУ, вероятно, является самым эффективным шпионским агентством России.

В коммунистические времена КГБ стал на Западе "притчей во языцех", независимо от того, проникали в коридоры власти за границей или убивали диссидентов в их квартирах в СССР. Но мало кто слышал о ГРУ. Об этом говорится в материале ВВС.

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Главное разведывательное управление России пережило КГБ после распада СССР, и, похоже, процветает до сих пор. Великобритания обвиняет его агентов в атаке нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери в 2018-м, когда бывший офицер ГРУ, жил в Великобритании, был отравлен вместе с дочерью.

США обвиняют ГРУ в больших кибератаках. Считается, что боевики ГРУ также принимали активное участие в конфликтах в Украине и в Сирии.

В этом месяце два агента ГРУ, обвиняемые в нападении в Солсбери, были связаны властью Чехии со смертельным взрывом на складе оружия на чешской территории в 2014 году.

Один из высших командиров российских боевиков в Украине, Игорь Гиркин, по прозвищу Стрелков, обвиняемый ЕС в том, что есть оперативником ГРУ. За это его включили в санкционного списка.

ГРУ причастно к взлому электронной почты во время президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016-м и в деятельности против Демократической партии США, в результате которой были опубликованы десятки тысяч частных сообщений дискредитировали кандидата в президенты США, враждебного к России. США, наконец, обвинили 12 россиян в кибератаке. Все они офицеры ГРУ. Кремль ответил, что нет доказательств связи этих 12 с военной разведкой или хакерскими атаками.

Если ГРУ действительно проводило операции в Украине и против США, то достигли своих целей: боевики в Донбассе до сих пор сохраняют контроль над территорией на востоке Украины, а Клинтон проиграла выборы 2016-го Трампу.

Но другие их операции оказались впечатляющими провалами, хотя и со смертельным исходом. Как вот в Солсбери, где умерла женщина. Два оперативника ГРУ, которые отправились в Великобританию, не только не убили свою жертву Сергея Скрипаля, но и оставили за собой множество следов. Если, конечно, следы ни были намеренно наглыми, чтобы послать сигнал, что Россия готова идти на высокий риск, преследуя свои цели за рубежом.

В том же году, когда произошла атака в Солсбери, четыре других подозреваемых агенты ГРУ были пойманы с поличным в Нидерландах при попытке взломать WiFi-сеть в "Организации по запрещению химического оружия", которая расследовала отравление Скрипаля, а также химическую атаку в Сирии.