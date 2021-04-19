"Почему так опасаются службы военной разведки ГРУ России" - ВВС

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 135
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 9918
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1125
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 603
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1467
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1773
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
6
3
10
8
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald&#039;s
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Видео
Все видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео
Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 9918
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1134
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2160
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 63
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
понедельник, 19 апреля 2021 18:46

"Почему так опасаются службы военной разведки ГРУ России" - ВВС

  Комментировать
&quot;Почему так опасаются службы военной разведки ГРУ России&quot; - ВВС
Штаб-квартира ГРУ в Москве / Reuters

Если определение успешной разведки - отсутствие новостей о ее работе, то ГРУ, вероятно, является самым эффективным шпионским агентством России.

В коммунистические времена КГБ стал на Западе "притчей во языцех", независимо от того, проникали в коридоры власти за границей или убивали диссидентов в их квартирах в СССР. Но мало кто слышал о ГРУ. Об этом говорится в материале ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов

Главное разведывательное управление России пережило КГБ после распада СССР, и, похоже, процветает до сих пор. Великобритания обвиняет его агентов в атаке нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери в 2018-м, когда бывший офицер ГРУ, жил в Великобритании, был отравлен вместе с дочерью.

США обвиняют ГРУ в больших кибератаках. Считается, что боевики ГРУ также принимали активное участие в конфликтах в Украине и в Сирии.

В этом месяце два агента ГРУ, обвиняемые в нападении в Солсбери, были связаны властью Чехии со смертельным взрывом на складе оружия на чешской территории в 2014 году.

Один из высших командиров российских боевиков в Украине, Игорь Гиркин, по прозвищу Стрелков, обвиняемый ЕС в том, что есть оперативником ГРУ. За это его включили в санкционного списка.

ГРУ причастно к взлому электронной почты во время президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016-м и в деятельности против Демократической партии США, в результате которой были опубликованы десятки тысяч частных сообщений дискредитировали кандидата в президенты США, враждебного к России. США, наконец, обвинили 12 россиян в кибератаке. Все они офицеры ГРУ. Кремль ответил, что нет доказательств связи этих 12 с военной разведкой или хакерскими атаками.

Если ГРУ действительно проводило операции в Украине и против США, то достигли своих целей: боевики в Донбассе до сих пор сохраняют контроль над территорией на востоке Украины, а Клинтон проиграла выборы 2016-го Трампу.

Но другие их операции оказались впечатляющими провалами, хотя и со смертельным исходом. Как вот в Солсбери, где умерла женщина. Два оперативника ГРУ, которые отправились в Великобританию, не только не убили свою жертву Сергея Скрипаля, но и оставили за собой множество следов. Если, конечно, следы ни были намеренно наглыми, чтобы послать сигнал, что Россия готова идти на высокий риск, преследуя свои цели за рубежом.

В том же году, когда произошла атака в Солсбери, четыре других подозреваемых агенты ГРУ были пойманы с поличным в Нидерландах при попытке взломать WiFi-сеть в "Организации по запрещению химического оружия", которая расследовала отравление Скрипаля, а также химическую атаку в Сирии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Почему так опасаются службы военной разведки ГРУ России" - ВВС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 13923
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 10019
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 9982
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 9918
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 6714
Мир
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
5
 Просмотров: 9
Россия окружила Украину беспрецедентным количеством войск - ЕС
Россия окружила Украину беспрецедентным количеством войск - ЕС Просмотров: 432
Ученые разработали уникальный Covid-детектор, который различает виды мутаций вируса
Ученые разработали уникальный Covid-детектор, который различает виды мутаций вируса Просмотров: 63
Больных коронавирусом "лечили" отваром ядовитого растения, которое может убить
Больных коронавирусом "лечили" отваром ядовитого растения, которое может убить Просмотров: 216
Полиция поймала кота-наркодилера с наркотиками
Полиция поймала кота-наркодилера с наркотиками Просмотров: 351
Больше всего комментируют
6
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
5
Россия просит помилования у всего мира
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
2
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
Голосов: 191
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть