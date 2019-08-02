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пятница, 02 августа 2019 13:57

Почему мир ожидает новую гонку вооружений

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Почему мир ожидает новую гонку вооружений
Окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности означает, что Европа "теряет часть своей безопасности" Фото: Уніан

Окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности означает, что Европа "теряет часть своей безопасности".

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, щопише "Европейская правда".

"С окончанием договора в Европе теряется часть безопасности. В разгар" холодной войны "США и Советский Союз согласились разоружить ядерные ракеты средней дальности в Европе. Я убежден, что сегодня мы должны вновь добиться успеха и согласиться на правила разоружения и контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новую гонку ядерных вооружений ", - говорится в заявлении немецкого МИД.

Он выразил сожаление по поводу того, что Россия не сделала необходимых шагов для спасения договора.

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"Даже таким ядерным государствам как Китай, приходится нести ответственность за контроль над вооружением, они имеют больше веса в мире, чем во время" холодной войны ". Вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, растут с окончанием договора. Они больше не ограничиваются Европой" , - заявил Маас.

Соединенные штате 2 августа официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ознаменовал собой завершение "холодной войны". 2 февраля США прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ возражала все США.

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