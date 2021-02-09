Почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим мировым лидерам

Байден еще не успел позвонить всем мировым лидерам, но уже переговорил с некоторыми союзниками. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам, чтобы пообщаться о продлении срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - ДСНВ или СНВ-3.

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Байден еще не успел позвонить всем мировым лидерам, но уже переговорил с некоторыми союзниками и партнерами, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Разговор с Путиным частично имел место, ведь приближалось окончание срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора президент ясно высказался об имеющихся у его администрации существенных опасений относительно действий правительства России", - ответила она, когда журналисты заметили, что Путин не является союзником США.

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26 января состоялся 1-й официальный разговор Байдена с Путиным. В телефонном режиме президент США выразил обеспокоенность по поводу действий России, включая обращение с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным.