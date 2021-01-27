У Зеленского прокомментировали разговор Байдена с Путиным

Байден четко обозначил ключевой приоритет новой администрации США. Фото: Reuters

Единственный шанс России на нормальные отношения с цивилизованным миром – прекратить агрессию против Украины. Именно на это 46-й президент США Джо Байден указал президенту РФ Владимиру Путину во время их телефонного разговора.

Байден четко обозначил ключевой приоритет новой администрации США, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает LIGA.net.

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"Это означает, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой – полное прекращение агрессивной политики. И прежде всего – прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований. Президент Байден акцентировал это очень четко, предметно и системно", – сказал он.

Подоляк утверждает, что наполнение разговора Байдена и Путина для Украины "выглядит идеально". По его словам, президент США не просто подтвердил "безусловную поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины, но поставил это "фактически первоочередным вопросом".

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Вчера состоялся первый официальный разговор Байдена с Путиным. В телефонном режиме президент США также выразил обеспокоенность по поводу действий России, включая обращение с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным.