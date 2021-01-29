Байден не сдержал эмоций в разговоре с Путиным - Белый дом

Байден "никогда не сдерживался в эмоциях" по вопросам, касающимся Путина, и не скрывал озабоченности действиями правительства России. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден не "скрывал обеспокоенности" во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности относительно ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа

Байден "никогда не сдерживался в эмоциях" по вопросам, касающихся Путина, и не скрывал озабоченности действиями правительства России, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, передает "Голос Америки".

"Он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора. Он не сдержался, говоря об обращении с Навальным и отношении силовиков к протестующим", – сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского прокомментировали разговор Байдена с Путиным

26 января состоялся 1-й официальный разговор Байдена с Путиным. В телефонном режиме президент США также выразил обеспокоенность по поводу действий России, включая обращение с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным.