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четверг, 23 января 2020 16:18

"Побрилась и заявила, что у нее рак": женщина собирала деньги на лечение несуществующей болезни

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Автор: metro.co.uk
  28-річна австралійка збирала гроші на рак яєчників, якого не було
28-річна австралійка збирала гроші на рак яєчників, якого не було

Австралийка 28-летняя Люси-Виктория Уиланд симулировала рак, чтобы получить пожертвования на более чем $55 тыс. (₴1 млн 346,5 тыс. - Gazeta.ua).

Она побрила голову и открыла страницу для сбора денег на лечение рака яичников на сайте GoFundMe, сообщает Metro.

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Женщину обвинили в мошенничестве и задержали, после того как в полицию прислали подсказки по поводу надуманности ее болезни.

Позже страницу со сбором средств закрыли. Ухаживающий за ней Брэдли Конгертон, по совместительству ее бойфренд, заявил, что не знал про аферу. По его словам, он разорвал с ней отношения, как только выяснилась правда.

Кроме того, в доме австралийки нашли наркотические лекарства. Подозревают, что Виланд могла подделать подпись своего врача для собственной выгоды.

Автор: metro.co.uk
  28-річна австралійка збирала гроші на рак яєчників, якого не було
28-річна австралійка збирала гроші на рак яєчників, якого не було

Бразилец 37-летний Матеус Энрике Леруа Алварес потратил деньги, собранные для лечения 2-летнего сына, на алкоголь, наркотики и проституток.

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