Победа неизбежна: Тихановська обратилась к участникам протестов

Лидер белорусской оппозиции поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси, который состоится 6 декабря. Фото из открытых источников

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси, который состоится 6 декабря.

Об этом оппозиционер написал в своем Telegram-канале.

"Беларусь протестует уже пятый месяц. За это время протест стал частью нашей жизни, такой же неотъемлемой, как работа или время с семьей. И так будет до нашей победы. Но, что еще важнее - так будет и после нее ", - заявила Тихановська.

По ее словам, победа неизбежна - "режим прекратит свое существование".

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"Каждый знает, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. И мы с вами отдали огромное количество усилий, чтобы эта строка в Конституции конце концов стала правдой. Поэтому я поддержу всех, кто завтра выйдет в свой двор, район и город. Каждый марш - это напоминание о том, что белорусы не сдадутся ", - подчеркнула оппозиционерка.

Ранее Тихановская призвала Сенат США утвердить закон для согласования санкций против Беларуси.