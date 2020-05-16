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суббота, 16 мая 2020 16:31

Пляжный сезон начался с пробок: показали фото карантинного пляжа

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Пляжный сезон начался с пробок: показали фото карантинного пляжа
Отдых во время карантина: Греция пляжный сезон начала с пробок. Фото: protothema.gr

В Греции 16 мая открыли 500 организованных пляжей. Они должны работать с соблюдением строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Prothotema.

Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца, а между лежаками расстояние должно быть не менее метра.

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На популярном пляже Алимос, что находится к югу от Афин, люди стояли в очереди с раннего утра, чтобы занять место под солнцем.

На соседнем пляже сотрудники ходили с громкоговорителями между шезлонгами и призывают людей сохранять безопасное расстояние друг от друга.

С сегодняшнего дня в Греции открыли пляжи. Они были закрыто 15 марта для предотвращения скопления там людей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Организованы пляжи планировалось открыть с 1 июня, однако из-за очень жаркую погоду - столбик термометра в последние дни поднимается в тени до 42 градусов.

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