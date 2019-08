Пираты взяли в плен украинских моряков

Возле берегов Камеруна неизвестные похитили европейских и азиатских моряков.

Как отмечается, моряки были захвачены на борту их судна, которое находилось на рейде недалеко от города Дуала. Об этом сообщает агентство France-Presse.

"Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о количестве похищенных", - отметил представитель камерунских ВМС.

Точных данных о национальности моряков нет. В то же время по данным СМИ среди пленных могут быть 8 украинцев.

"9 китайских граждан и 8 украинских моряков были похищены на побережье Камеруна", - говорится в сообщении China News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеркаль рассказала о "войне" Порошенко и Медведчука за пленных моряков

#BREAKING: 9 Chinese citizens and 8 Ukrainian seamen got kidnapped off Cameroon coast pic.twitter.com/A7ciwIbZbk