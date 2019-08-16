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пятница, 16 августа 2019 20:35

Пираты взяли в плен украинских моряков

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Пираты взяли в плен украинских моряков
У берегов Камеруна пираты захватили украинских моряков. Фото: Zaxid

Возле берегов Камеруна неизвестные похитили европейских и азиатских моряков.

Как отмечается, моряки были захвачены на борту их судна, которое находилось на рейде недалеко от города Дуала. Об этом сообщает агентство France-Presse.

"Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о количестве похищенных", - отметил представитель камерунских ВМС.

Точных данных о национальности моряков нет. В то же время по данным СМИ среди пленных могут быть 8 украинцев.

"9 китайских граждан и 8 украинских моряков были похищены на побережье Камеруна", - говорится в сообщении China News.

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Сейчас поисками похищенных занимается местная береговая охрана.

Ранее в порту российского города Ейска на Кубани задержали судно Lizori под флагом Молдовы. На его борту было 14 граждан Украины.

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