Пилот посадил самолет на реку

"Чудо на Гудзоне" / Wikipedia

15 января 2009-го капитан Чесли Бернетт Салленбергер приземлил самолет на реке Гудзон в Нью-Йорке. Это произошло после того, как из-за удара птиц вышли из строя двигатели. Тогдашний губернатор Нью-Йорка Дэвид Патерсон назвал инцидент "Чудом на Гудзоне". Бывший пилот истребителя с многолетним опытом Салленбергер получил множество наград. В частности, приглашение на инаугурацию президента Барака Обамы и похвалу от Конгресса.

Примерно через минуту после вылета из нью-йоркского аэропорта самолет US Airways, столкнулся со стаей гусей. Оба двигателя пострадавших от удара с птицами и заглохли. Это заставило капитана Салленбергера совершить аварийную посадку.

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Когда авиадиспетчеры сказали пилоту идти в ближайший аэропорт, он спокойно ответил, что не сможет долететь до взлетно-посадочной полосы.

"Мы будем садиться на Гудзоне", - просто сказал он, после чего приказал 150 испуганным пассажирам и 5 членам экипажа приготовьтесь к удару.

9 сек спустя Салленбергер проехал на Airbus-320 по мосту Вашингтона и вылетел на холодную поверхность реки Гудзон, где самолет остановился. Бортпроводники раздали пассажирам спасательные жилеты и открыли аварийные выходы. К месту происшествия поспешили пригородные паромы, экскурсионные катера и спасательные суда. Один человек сломали две ноги, еще несколько нуждались в небольшой медицинской помощи от незначительных травм или переохлаждения. Никто не погиб.

Пройдя по салону дважды, чтобы убедиться, что все вышли, Салленбергер последним покинул самолет, тонул.

В октябре 2009-го пилот опубликовал книгу о своем детстве, военном прошлом и карьере "Высший долг: мой поиск того, что действительно важно". Он ушел из US Airways в 2010-м, проработав 30 лет в авиаотрасли. С тех пор консультирует и дает публичные выступления.