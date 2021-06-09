Pfizer испытает вакцину против коронавируса на детях

Pfizer проведет испытания вакцины от коронавируса на детях до 12 лет. Фото: eledia.sumy.ua

Компания по производству вакцин от коронавируса Pfizer планирует провести испытания своего препарата на детях до 12 лет.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на заявление компании.

В исследовании примут участие 4,5 тыс. детей из США, Финляндии, Польши и Испании.

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Pfizer/BioNTech разрешили для использования в экстренных случаях для подростков от 12 лет в США, Канаде и ЕС.

По словам представителей Pfizer, дети от 5 до 11 лет будут получать дозу 10 мкг. 3 мкг будут использовать для возрастной группы от 6 месяцев до 5 лет. Для сравнения, взрослые получают 30 мкг.

Данные об исследовании получат в сентябре. Тогда Pfizer обратится в регулирующие органы с просьбой разрешить использование вакцины для детей в экстренных случаях.

В Китае одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса для детей от 3 лет. Это первая страна в мире, которая позволила вакцинировать детей такой возрастной категории.