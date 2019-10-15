Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой

Певица Наталья Королева просит разрешить ей въезд в Украину. Фото: Ivona

Певица Наташа Королева обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд в Украину.

Артистка пожаловалась, что из-за запрета она не может посетить могилу своей бабушки. Королева считает, что обвинения на основании которого ввели запрет, абсурдное и бессмысленное. Соответствующий пост она разместила в Instagram.

"Обвинение, которое вынес мне Суд 3 года назад, опираясь только на лживую статью в интернете проплаченного трудно, даже его назвать" журналиста ", и давление семейной парочки кровожадных депутатов с ядовитым слюновыделением брыжжащих "Ганьба Запроданке", выглядит абсурдно и бессмысленно", - отметила Королева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Винник попал в базу "Миротворца"

Певица написала письмо президенту с просьбой отменить запрет на въезд.

"... Три года пролетели ... за это время многое изменилось в Украине, и я верю и надеюсь, что в лучшую сторону! К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди. Я направила письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить это сфабрикованное дело и позволить мне въезд на мою историческую родину", - заявила Королева.

Наташа Королева родилась в Киеве. В 17 лет переехала в Москву. Там устроила свою жизнь и карьеру певицы. Ровно три года назад ей запретили появляться на территории Украины в течении 5 лет.