Первый компьютер весил 13 тонн

В 1951 году технические специалисты ВВС США работают на компьютере UNIVAC 1 / Getty Images

14 июня 1951-го, 70 лет назад, в Вашингтоне, в Бюро переписи населения, показали работу первого коммерческого цифрового компьютера UNIVAC 1, разработанный Роберт Экерт и Джон Мочли.

В феврале 1946-го Экерт и Мочли анонсировали первый цифровой Компьютер общего назначения ENIAC, который весил около 30 тонн, работал на 17 тысячах вакуумных ламп, программировался путем коммутации около 6 тыс. переключателей, и выполнял до 5 тыс. операций в секунду. В том же году они основали собственную фирму для разработки компьютера массового потребления, но оказались негодными бизнесменами. В 1950-м их компанию приобрела корпорация Remington Rand, которая и профинансировала проект.

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Компьютер UNIVAC 1 весил около 13 тонн, работал на 5,2 тыс. вакуумных ламп, потреблял 125 кВт электричества и мог выполнять 1905 тыс. операций в секунду. Информация в UNIVAC 1 вводилась считыванием данных из металлической ленты шириной 1,2 см и длиной 400 м со скоростью 12,5 тыс символов в секунду. Распечатки информации осуществлялось специальным барабанным принтером UNIPRINT со скоростью 600 строк в минуту.

Стоимость UNIVAC 1 была от $159 тыс до $ 1,5 млн. Первый компьютер приобрело Национальное бюро переписи и запустило 14 июня того же года. Особую славу приобрел пятый экземпляр, установленный в Комиссии по атомной энергии США, который 4 ноября 1952-го спрогнозировал неожиданную победу Дуайта Эйзенхауэра на президетських выборах на основе незначительного количества данных о результатах голосования.

Всего было выпущено 46 UNIVAC 1. Первый из них работал до 1963-го. Некоторые использовались до 1970-го, несмотря на технологическую отсталость.