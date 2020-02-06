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четверг, 06 февраля 2020 13:02

"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу

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&quot;Первый канал&quot; нашел &quot;доказательство&quot; причастности Трампа к коронавирусу
Российский Первый канал нашел связь Трампа с коронавирусом через конкурс "Мисс Вселенная". Фото: скрин с видео

Безумное "доказательство" причастности президента США Дональда Трампа к распространению в Китае коронавируса 2019 nCoV привел ведущий во время новостной программы в эфире российского "Первого канала".

Таким образом канал повысил градус медиасумасшествия и достиг уровня конспирологии скандального Рен-ТВ, считает НВ.

На этот раз пропагандисты решили рассказать зрителям, что за распространением смертельного коронавируса стоят якобы США. Доказательством этого, по словам ведущего программы "новостей" Кирилла Клейменова, является этимологическая связь между названием вируса и тем, что глава Белого дома Дональд Трамп ранее вручал победителям своего конкурса красоты "Мисс Вселенная" короны.

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"В данном случае конспирология равна этимологии. По происхождению слов становится яснее происхождение вируса. Как он называется? Коронавирус. Берем слово "корона". Оно в основе и идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущем своем жизни занимался Дональд Трамп - президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны на знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно понятными", - заявил Клейменов.

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