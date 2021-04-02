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пятница, 02 апреля 2021 04:25

Первоапрельская шутка вызвала массовые беспорядки

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Первоапрельская шутка вызвала массовые беспорядки
В Брюсселе беспорядки из-за первоапрельской шутки. Фото: Reuters

Несколько десятков человек, включая полицейских, получили ранения в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр.

Более пяти тысяч человек собрались там после первоапрельской шутки в социальных сетях об организации несуществующего концерта. Якобы 1 апреля в парке пройдет бесплатный музыкальный фестиваль La Boum, на котором выступят 200 ди-джеев со всей Европы, сообщают европейские СМИ.

Полицейские несколько часов призывали участников разойтись, но в ответ получали лишь оскорбления, в них летели бутылки и банки.

После того как к стражам порядка прибыли их конные коллеги, несколько автомобилей со спецназом и водомет, полиция начала разгон собравшихся. Правоохранители также задержали несколько человек, их общее число пока не известно.

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В Одессе из-за вспышки коронавируса и усиления карантина отменили празднование Юморины.

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