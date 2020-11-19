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воскресенье, 22 ноября 2020 10:05

Первая женщина-канцлер руководит уже 15 лет

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Первая женщина-канцлер руководит уже 15 лет
Канцлер Ангела Меркель / Reuters

22 ноября 2005-го Ангела Меркель впервые приняла присягу как канцлер ФРГ. Она стала первой женщиной на этом посту и одновременно самым молодым в то время канцлером в истории Германии. За последующие 15 лет стала одной из самых влиятельных политиков в мире. Иногда ее называют фактическим лидером ЕС.

Меркель выросла и получила образование в Восточной Германии. Получила докторскую степень в области квантовой химии и работала ученым.

Политикой занялась после падения Берлинской стены. Ее выбрали в Бундестаг на первых выборах после объединения страны в 1990 году. Первый канцлер Германии после воссоединенного Гельмут Коль, назначал ее в правительство и помогал делать политическую карьеру.

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В 1998-м Меркель стала генеральным секретарем партии, а впоследствии ее лидером. После выборов и переговоров с партнерами по коалиции из партии ХДС в 2005-м стала канцлером.

Меркель проводит политику сильного и объединенного Евросоюза. Ее критикуют левые политики в ЕС - после финансового кризиса 2008-го Германия навязала Греции жесткие меры экономии, чтобы избежать дефолта страны, входящей в еврозону.

В 2015-м сделала противоречивую заявление о необходимости Германии и ЕС предоставлять убежище сирийским беженцам, прибывающих в Европу.

Меркель до сих пор остается популярным политиком в ФРГ. Сейчас она является главой правительства, который дольше всех руководит страной в Евросоюзе. Пошла с поста лидера партии в 2018-м и объявила, что не планирует переизбираться на пост канцлера в 2021-м.

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Дата
22
ноября

Первая женщина-канцлер руководит уже 15 лет

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