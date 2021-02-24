Первая в мире страна получила вакцину в пределах COVAX

Гана получила 600 тыс доз вакцины, которая лицензирована Институтом сыворотки Индии. Фото: pixabay

В рамках инициативы COVAX Гана первой в мире получила вакцину от коронавируса.

В государство приехала 1-я партия препарата от AstraZeneca, об этом совместно заявили Всемирная организация здравоохранения и UNICEF.

Гана получила 600 тыс. доз вакцины, которая лицензирована Институтом сыворотки Индии.

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"Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины Covid-19 в рамках механизма COVAX", - сообщили в заявлении.

ВОЗ и UNICEF приводят данные, что с начала пандемии в стране зарегистрировали более 80,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них умерли более 580 человек.

Не менее чем 22 млн доз вакцины надеется получить Украина. Препараты будут от разных производителей, также будут договариваться о дополнительных поставках.