Первая в мире страна получила вакцину в пределах COVAX

 
Ексклюзивы
1/5
Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт
Многопредметность провоцирует низкое качество образования - эксперт
Просмотров: 135
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1305
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3447
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 819
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8 Просмотров: 2106
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 486
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 459
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1386
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 810
Фото
Все фото
5
11
5
5
4
В Дании напечатали украинские книги
В Дании напечатали украинские книги
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
На железной дороге произошла масштабная авария: фото
На железной дороге произошла масштабная авария: фото
Нашли наскальный рисунок, которому 17,5 тыс. лет
Нашли наскальный рисунок, которому 17,5 тыс. лет
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 414
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1386
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 666
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 504
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 13:02

Первая в мире страна получила вакцину в пределах COVAX

  Комментировать
Первая в мире страна получила вакцину в пределах COVAX
Гана получила 600 тыс доз вакцины, которая лицензирована Институтом сыворотки Индии. Фото: pixabay

В рамках инициативы COVAX Гана первой в мире получила вакцину от коронавируса.

В государство приехала 1-я партия препарата от AstraZeneca, об этом совместно заявили Всемирная организация здравоохранения и UNICEF.

Гана получила 600 тыс. доз вакцины, которая лицензирована Институтом сыворотки Индии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Pfizer планирует упростить условия хранения вакцины

"Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины Covid-19 в рамках механизма COVAX", - сообщили в заявлении.

ВОЗ и UNICEF приводят данные, что с начала пандемии в стране зарегистрировали более 80,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них умерли более 580 человек.

Не менее чем 22 млн доз вакцины надеется получить Украина. Препараты будут от разных производителей, также будут договариваться о дополнительных поставках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первая в мире страна получила вакцину в пределах COVAX». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14274
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 13203
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 7425
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 6723
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 6498
Мир
Суд заставил мужчину оплатить домашнюю работу бывшей жены
Суд заставил мужчину оплатить домашнюю работу бывшей жены Просмотров: 162
Тихановская рассказала, какого она мнения о Путине
Тихановская рассказала, какого она мнения о Путине Просмотров: 306
В Дании напечатали украинские книги
В Дании напечатали украинские книги
5
 Просмотров: 72
Лондон обогнал Нью-Йорк по концентрации миллионеров
Лондон обогнал Нью-Йорк по концентрации миллионеров Просмотров: 72
Приговоренную к смерти женщину повесили после того, как она умерла от инфаркта
Приговоренную к смерти женщину повесили после того, как она умерла от инфаркта Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
8
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 12
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть