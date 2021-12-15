Первая страна в Европе легализовала каннабис для собственного использования

Мальта легализовала каннабис. Фото: Украинская правда

Мальта стала первой страной Европы, позволившей выращивание и курение каннабиса в пределах личного пользования.

Парламент Мальты принял закон, по которому взрослым гражданам будет позволено иметь до семи граммов каннабиса и выращивать у себя дома до четырех растений, сообщает BBC.

Курение в общественных местах будет оставаться незаконным, и любого, кого поймают в употреблении каннабиса на глазах у ребенка, будут штрафовать на сумму от 300 до 500 евро.

"Мы не будем относиться к курящим как к преступникам. Торговля наркотиками останется вне закона. Цель этого закона - решить проблему и снизить ущерб, регулируя этот сектор, чтобы людям не приходилось искать каннабис на черном рынке", - сказал во время. дебатов в парламенте в ноябре премьер-министр Мальты Роберт Абела.

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Министерство здравоохранения Украины поставило законопроект о медицинском каннабисе на общественное обсуждение. Каннабиноиды можно будет использовать для обезболивания и помощи людям с болезнью Альцгеймера.