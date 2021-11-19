Первая страна в ЕС сделала Covid-вакцинацию обязательной для всех

Австрия первой в ЕС сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Фото: pixabay.com

Австрия первой в Европейском союзе сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.

Также в стране вводят полный национальный локдаун. Об этом заявил канцлер Александер Шалленберг, передает The Guardian.

Вакцинация станет обязательной с 1 февраля 2022 года, а локдаун вступит в силу уже с понедельника, 22 ноября.

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"Несмотря на месяцы уговоров нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию", - отметил Шалленберг.

Национальный локдаун означает, что население сможет покидать свои дома только для похода в магазин за покупками предметов первой необходимости и для физических упражнений.

С начала этой недели, 15 ноября, в Австрии действует локдаун для непривитых от коронавируса. На работу или в другие общественные места можно ходить только при наличии негативного Covid-теста. В некоторых регионах ввели комендантский час. Соблюдение всех карантинных мер контролирует полиция.