Первая страна в ЕС сделала Covid-вакцинацию обязательной для всех

Австрия первой в Европейском союзе сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.
Также в стране вводят полный национальный локдаун. Об этом заявил канцлер Александер Шалленберг, передает The Guardian.
Вакцинация станет обязательной с 1 февраля 2022 года, а локдаун вступит в силу уже с понедельника, 22 ноября.
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"Несмотря на месяцы уговоров нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию", - отметил Шалленберг.
Национальный локдаун означает, что население сможет покидать свои дома только для похода в магазин за покупками предметов первой необходимости и для физических упражнений.
С начала этой недели, 15 ноября, в Австрии действует локдаун для непривитых от коронавируса.
На работу или в другие общественные места можно ходить только при наличии негативного Covid-теста. В некоторых регионах ввели комендантский час. Соблюдение всех карантинных мер контролирует полиция.
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