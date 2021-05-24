Первая страна в ЕС достигла коллективного иммунитета от Covid-19

Мальта получила коллективный иммунитет от коронавируса. Фото: Reuters

Мальта стала первой страной в Евросоюзе, где сформирован коллективный иммунитет от коронавируса.

Около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса, заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, передает Reuters.

"Вакцины вводятся каждые пять секунд", - добавил он.

В стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от Covid-19 и таким образом, Мальта стала первой страной Евросоюзе достигшей коллективного иммунитета.

"Вакцина - это оружие против вируса", - добавил он.

Тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Ее обязательное ношение останется только внутри помещений.

Власти сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.

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Прививать одного человека различными протиковидными вакцинами увеличивает риск легких побочных эффектов с 10% до 34%.