Первая страна разрешила применять таблетки от Covid-19.

Разрешили применять таблетки от коронавируса. Фото: Reuters

Дания стала первой страной Евросоюза, рекомендовавшей применение таблеток "Молнупиравир" производства компании Merck для лечения коронавируса.

Применение препарата касается пациентов из группы риска, в частности пожилых людей, сообщает Reuters.

Госрегулятор решил, что преимущества препарата перевешивают риски для пациентов, наиболее подверженных риску тяжелого заболевания. Разрешение должно помочь сократить количество госпитализаций.

Власти Дании осознают, что лекарства новые и их еще не одобрил европейский регулятор, поскольку данных об использовании таблеток мало.

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Украина подписала договоры с фармацевтической компанией Pfizer об основных условиях закупки таблеток против коронавируса Paxlovid.