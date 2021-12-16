Украина закупит таблетки от коронавируса: договор уже подписан

Украина подписала договор с Pfizer об условиях закупки Covid-таблеток. Фото: pixabay.com

Украина подписала договора с фармацевтической компанией Pfizer об основных условиях закупки таблеток от коронавируса Paxlovid.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 16 декабря.

"Законтрактована закупка 300 тыс. курсов лекарственного средства. Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с Covid-19 из групп риска", - пояснил Ляшко.

Согласно исследованиям, при назначении таблеток Paxlovid в течение трех дней после появления Covid-симптомов происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней, отметил Ляшко.

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29 апреля стало известно о том, что американская фармацевтическая компания Pfizer разрабатывает таблетки против коронавируса. Эффективность лекарства подтвердили доклинические испытания. 4 ноября стало известно, что в Украине начинаются клинические испытания Covid-таблеток Pfizer и Merck. Последние будут тестироваться на базе студенческой больницы в Харькове