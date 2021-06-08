Первая страна одобрила вакцину для детей от 3 лет

В Китае будут вакцинировать детей от трех лет. Фото: Reuters

В Китае одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса для детей от 3 лет. Это первая страна в мире, которая позволила вакцинировать детей такой возрастной категории.

Об этом заявил представитель компании-производителя вакцины Sinovac, пишет AFP.

"В последние дни вакцина Sinovac была одобрена для экстренного использования в возрасте от трех до 17 лет", - говорится в заявлении.

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Когда начнется вакцинация детей пока не уточнили. График будет определять национальная комиссия по здравоохранению.

Представитель другой основной вакцины в Китае, Sinopharm, заявил, что эксперты продемонстрировали эффективность вакцины для детей, но не подтвердили, была ли она одобрена для использования.

Гражданам, которые завершили вакцинацию от коронавируса, будут выдавать международные свидетельства в бумажной форме.