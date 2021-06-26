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суббота, 26 июня 2021 02:11

Первая страна Европы полностью снимает все карантинные ограничения

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Первая страна Европы полностью снимает все карантинные ограничения
Исландия снимает карантин. Фото: Reuters

Исландия станет первой страной в Европе, которая отменит все карантинные ограничения, введенные через коронавирус.

Есть намерение отказаться от масок и социального дистанцирования, заявили в Минздраве страны, сообщает Daily Mail.

Исландия снимет все свои внутренние ограничения в субботу, 26 июня в соответствии с рекомендациями главного эпидемиолога Торольфура Гунасона.

"Мы возрождаем общество, в котором привыкли жить и к которому стремились", - сказал министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.

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Всего в Исландии подтвердили более 6000 случаев коронавируса, 29 - летальные.

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