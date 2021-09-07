Первая леди США возвращается к работе учительницей в колледже

Джилл Байден не собирается отказываться от работы, пока она первая леди / Getty Images

После месяцев отдаленной роботы первая леди США 70-летняя Джилл Байден возвращается к учительству.

Она учит английскому языку студентов колледжа в Северной Вирджинии, где работает с 2009-го. Она говорит, что ей не терпится возвратиться в класс. Первая леди хочет лично увидеть учеников после более чем года виртуального обучения на карантине. Об этом пишет Independent.

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Первые леди США обычно не работали, особенно когда жили в Белом доме. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяек. Некоторые первые леди выступали в роли специальных послов. Элеонора Рузвельт была особенно активна, путешествовала по США и отчитывалась перед президентом Франклином, деятельность которого была ограничена полиомиелитом. Она выступала в защиту бедных, меньшинств и других обездоленных людей и начала вести общенациональную газетную колонку из Белого дома.

Позже первая леди Лора Буш, которая была учительницей начальной школы и библиотекарем, ушла с работы после рождения детей и не возвращалась, когда муж был избран. Хиллари Клинтон и Мишель Обама отказались продолжать карьеру, когда мужья попали в Белый дом.

Джилл Байден говорит, что всегда хотела быть карьеристкой. Она преподавала в колледже в течение восьми лет, пока муж был вице-президентом, и не собиралась отказываться от работы в роли первой леди.

По данным Catalyst, группы по защите интересов женщин на работе, в 2019-м женщины составляли почти половину, или 47% рабочей силы США.

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