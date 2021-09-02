Первая леди позировала для юбилейной обложки модного глянца

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена украсила обложку украинской версии журнала Elle. В этом месяце глянец празднует 20-летие выпуска в Украине.

Автор: elle.ua / Stephan Lisowski Зеленская украсила обложку сентябрьского номера ELLE

Первая леди дала интервью, которое опубликуют в сентябрьском номере. Также она появилась на обложке глянца. Об этом сообщили на сайте издания.

"В своем интервью госпожа Зеленская рассказала о проектах, которыми занимается, о своем отношении к формату и уровня полномочий первой леди, о встрече с Папой Римским, о моментах, которыми сегодня полна жизнь супруги президента Украины", - отметили представители журнала.

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Автор: elle.ua / Stephan Lisowski Зеленская украсила обложку сентябрьского номера ELLE

Первая леди Елена Зеленская на второй день рабочего визита в США надела трендовый костюм. 1 сентября она была на двух мероприятиях: с президентом Украины Владимиром Зеленским возложила венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, а затем приняла участие во встрече Power women.