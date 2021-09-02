Первая леди позировала для юбилейной обложки модного глянца

 
Ексклюзивы
1/5
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 117
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1206
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 459
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2376
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1800
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9559
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2754
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1017
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Фото
Все фото
11
7
4
4
4
Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce &amp; Gabbana
Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce & Gabbana
Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале
Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
Видео
Все видео
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру
Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 360
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 954
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1944
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 54
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
четверг, 02 сентября 2021 19:10

Первая леди позировала для юбилейной обложки модного глянца

  Комментировать

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена украсила обложку украинской версии журнала Elle. В этом месяце глянец празднует 20-летие выпуска в Украине.

Автор: elle.ua / Stephan Lisowski
  Зеленская украсила обложку сентябрьского номера ELLE
Зеленская украсила обложку сентябрьского номера ELLE

Первая леди дала интервью, которое опубликуют в сентябрьском номере. Также она появилась на обложке глянца. Об этом сообщили на сайте издания.

"В своем интервью госпожа Зеленская рассказала о проектах, которыми занимается, о своем отношении к формату и уровня полномочий первой леди, о встрече с Папой Римским, о моментах, которыми сегодня полна жизнь супруги президента Украины", - отметили представители журнала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки

Автор: elle.ua / Stephan Lisowski
  Зеленская украсила обложку сентябрьского номера ELLE
Зеленская украсила обложку сентябрьского номера ELLE

Первая леди Елена Зеленская на второй день рабочего визита в США надела трендовый костюм. 1 сентября она была на двух мероприятиях: с президентом Украины Владимиром Зеленским возложила венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, а затем приняла участие во встрече Power women.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первая леди позировала для юбилейной обложки модного глянца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 21871
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 10512
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9559
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8371
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 6237
Знаменитости
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
 Просмотров: 72
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
 Просмотров: 198
Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce & Gabbana
Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce & Gabbana
11
 Просмотров: 981
Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале
Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале
7
 Просмотров: 801
"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт
"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт Просмотров: 135
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 43541
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть