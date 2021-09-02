Елена Зеленская в наряде с акцентным воротником пришла на встречу Power women

Первая леди Елена Зеленская на второй день рабочего визита в США надела трендовый костюм. 1 сентября она была на двух мероприятиях: с президентом Украины Владимиром Зеленским возложила венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, а затем приняла участие во встрече Power women.

Пока Зеленский встречался с президентом США Джозефом Байденом, первая леди общалась с дипломатами и государственными деятелями. Снимками супруга президента поделилась в Instagram.

Зеленская надела эксклюзивный наряд от украинского бренда SIX. Эскиз костюма из жакета и миди-юбки создали специально для первой леди. Жакет украшен акцентным трендовым воротником.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official/tagged

На встрече Power women были посол Мелани Вервир (исполнительный директор Института женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета), Пола Добрянски (американская дипломат, государственная деятель и эксперт по внешней политике), Лесли Вайс (заместитель директора Национальной коалиции по вопросам евразийского еврейства), Грейс Нельсон (жена бывшего сенатора от штата Флорида, а ныне главы Национального аэрокосмического агентства Билла Нельсона), Алекса Чопивская (директор программы "Мировая экономика" Аспен Института), Мэлинда Херинг (заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета), Дженнифер Кляйн (сопредседатель совета Белого дома по гендерным вопросам), Рэйчел Вогельштейн (старшая советник Белого дома по гендерным вопросам), Оксана Маркарова (посол Украины в США), Джулисса Рейносо (председатель аппарата первой леди США).

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"Рада была поделиться собственным опытом с этими сильными женщинами. Часто именно такие встречи становятся основой для новых совместных инициатив и единения", - написала Зеленская под фото.

Для того, чтобы почтить память жертв Голодомора в Украине, первая леди Елена Зеленская выбрала сдержанный образ. Во время рабочего визита в США супруга президента Украины Владимира Зеленского посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине в темно-синем костюме.