Перерезала горло пациентам и рассказала об этом мужу: подробности убийства в больнице

51-летнюю медсестру больницы под Берлином, где нашли тела четырех пациентов со следами насильственной смерти, подозревают в совершении преступления. Ее задержали.
Об этом сообщили в полиции федеральной земли Бранденбур.
В больнице находятся люди с различными формами инвалидности. Там они получали помощь и уход.
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Немецкие СМИ сообщают, что сотрудница медицинского учреждения попыталась перерезать горло пяти жителям больницы и после этого пошла домой. Дома она все рассказала мужу. Он вызвал полицию. Правоохранители выехали в больницу и в дом медсестры. Позже ее увезли в участок.
В клинике в разных комнатах нашли тела двух мужчин и двух женщин. Еще одна женщина была тяжело ранена, но жива. Ее забрали в больницу.
Пока неизвестен мотив подозреваемой
"Женщина сейчас находится в полиции, она временно задержана. Сегодня ее представят судье в городе Потсдам. И сегодня суд будет решать, оставить ли подозреваемую на досудебный арест", - сообщил прокурор Потсдама Вилфрид Леманн.
В Германии в больнице города Потсдам под Берлином обнаружили четыре тела со следами насильственной смерти. По меньшей мере один человек тяжело ранен.
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