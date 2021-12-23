Переговоры между США и Россией состоятся в январе - Псаки

Дженнифер Псаки рассказала о планируемых переговорах США-Россия. Фото: Reuters

Переговоры по безопасности между США и Россией запланированы на январь. Однако точной даты и места проведения встречи еще не определили.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в четверг, 23 декабря.

"Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения россиян мы согласились бы, а на некоторые – точно нет. (Требования относительно) НАТО - хороший пример", - отметила Псаки.

Она подчеркнула, что единственная агрессия, происходящая на российско-украинской границе, заключается в наращивании военной силы со стороны России.

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Ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что в начале 2022 г. в Женеве состоится двусторонняя встреча между Россией и Соединенными Штатами Америки. На встрече будет подниматься вопрос о нерасширении границ НАТО. "Американские партнеры нам говорят, что они готовы к началу этой дискуссии", – сказал президент России. 20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения в НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего, там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.