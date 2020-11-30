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понедельник, 30 ноября 2020 09:26

Перед смертью Марадона подрался со своим врачом

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Перед смертью Марадона подрался со своим врачом
19 ноября Луке, проведший операцию на мозге Марадоны, пришел его проведать. Фото: Reuters

За 6 дней до смерти легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подрался со своим врачом Леопольдо Луке.

Об этом сообщает TN.

Информацию об этом подтвердили медсестра, которая ухаживала за Марадоной, а также его повар. Полиция изучает инцидент.

19 ноября Луке, проведший операцию на мозге Марадоны, пришел его проведать. В какой-то момент между ними возник конфликт и футболист выгнал врача из дома, толкнув его.

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Прокуратура Аргентины предъявила обвинение по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны его личному врачу Леопольдо Луке. Медика подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставление больного без присмотра.

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Дата
30
ноября

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