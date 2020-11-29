В смерти Марадоны обвиняют лечащего врача

Причиной смерти легендарного экс футболиста Диего Марадоны стал острый отек легких. Фото: Reuters

Прокуратура Аргентины предъявила обвинение по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны его личным врача Леопольдо Луке.

Медика подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставление больного без присмотра. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias 29 ноября.

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Расследование было начато в связи с показаниями дочери Марадоны, которая усомнилась в действиях Луке.

В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача. Изъяли мобильные телефоны, компьютеры и медицинскую документацию, в том числе история болезни Марадоны.

Причиной смерти легенды футбола Диего Марадоны стал острый отек легких. Вызван он был с хронической сердечной недостаточностью.