Перед онлайн-встречей с Путиным Байден побеседовал с лидерами нескольких стран

Джо Байден побеседовал с лидерами Германии, Италии, Франции и Великобритании. Фото: pixabay.com

Во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден перед разговором с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуации на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

"Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и жесткой риторикой России. Они призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через Нормандский формат, является единственным путем для разрешения конфликта на Донбассе путем выполнения Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

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Лидеры выразили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе и в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС посредством скоординированного и всестороннего подхода", - добавили в заявлении.

Президенты Джо Байден и Владимир Путин пообщаются по видеосвязи 7 декабря, чтобы обсудить Украину и другие темы. Это подтвердили 4 декабря Белый дом и Кремль. Перед разговором глав государства президент Владимир Зеленский с госсекретарем США Энтони Блинкеном созвонились и "согласовали позиции". По окончании разговора с Путиным, Байден позвонит Зеленскому.