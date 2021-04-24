Пентагон внимательно наблюдает, отводит ли Россия войска от границ Украины

Россия стянула войска к границе с Украиной. Фото: Reuters

Военные Соединенных Штатов наблюдают за процессом отвода российских войск от украинской границы и из оккупированного Крыма, но еще не готовы делать окончательных выводов относительно этого.

"Слишком рано, чтобы точно сказать, какие силы выводятся и какое оборудование остается", – сказал чиновник Пентагона на условиях анонимности, сообщает Reuters.

Также чиновник заявил, что самого сообщения Москвы об отводе войск "недостаточно, чтобы обеспечить нам комфорт", добавил он.

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РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии. 20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих. 22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.