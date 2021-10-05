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вторник, 05 октября 2021 02:56

Пенсионерам будут платить по €100 за Covid-вакцинацию

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Пенсионерам будут платить по €100 за Covid-вакцинацию
В Литве пенсионерам будут платить за прививки от Covid-19. Фото: Reuters

В Литве планируют выплачивать пенсионерам по 100 евро за вакцинацию от Covid-19. Соответствующий проект подготовило Министерство социальной защиты и труда страны.

Право на такую ​​единовременную выплату будет иметь пожилой человек, достигший 75 лет, который до сентября этого года не был привит ни одной дозой Covid-вакцины, а до 1 декабря полностью вакцинировался, сообщает Delfi.

Также выплата предусмотрена людям 75 лет и старше, которые в данный момент привились, и до 1 апреля вакцинируются бустерной дозой.

Средства могут выплачиваться в декабре и апреле вместе с пенсией. Один пенсионер может претендовать только на одну выплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса ревакцинируют все население Литвы

В Украине планируют повторить прививку граждан против коронавируса через год после полного курса вакцинации. Идут дискуссии, как ревакцинировать население. Есть несколько заявлений фармкомпаний, что третья доза дает больший иммунный ответ.

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Дата
05
октября

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