Пенсионера оштрафовали на €250 тыс. за хранение танка

Пенсионеру придется избавиться от Пантеры. Фото: dpa

В городе Киль, Германия, 84-летний мужчина хранил дома оружие, боеприпасы и танк времен Второй мировой войны.

Суд назначил пенсионеру условный срок заключения на 14 месяцев и оштрафовал на €250 тысяч. Об этом сообщает Spiegel.

В течение следующих двух лет мужчины обязали продать или передать 45-тонный танк и зенитную пушку тематическому музею или коллекционеру.

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Судить пенсионера начали в конце мая. Обыск его виллы стал двухдневной операции. 20 солдат потратили около девяти часов, чтобы извлечь из подвала танк Пантера весом почти 40 тонн. Обвиняемый утверждал, что купил танк в Англии на металлолом.

В селе Горенка под Киевом на пляже "Лазурный" нашли арсенал времен Второй мировой войны. Об опасной находке в водоеме сообщили местные, информирует пресс служба ДСНС Киевщины.