Пенсионер пытался ограбить банк - помешал плохой почерк

Алан Слэттери пытался ограбить банк, однако не смог из-за плохого почерка. Фото: Sussex Police

В графстве Сассекс, Англия, засудили пенсионера 67-летнего Алана Слэттери к шести годам заключения за ограбление трех банков.

Об этом сообщило издание Eastbourne Herald.

В марте 2021 года пожилой мужчина пытался ограбить банк, однако кассиры не поняли почерк на записке с требованиями и угрозами.

Поэтому Слэттери ушел с места преступления с пустыми руками. Таким образом пенсионер пытался ограбить три банка.

"Ваша перегородка не остановит то, что у меня есть, просто передайте десятки и двадцатки. Подумайте о клиентах", - позже кассиры расшифровали плохой почерк пенсионера и передали записку полиции.

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С другого банка мужчина смог вынести 2,4 тыс. фунтов - почти 90 тыс. грн. В третьем банке сотрудники отказались подчиняться требованиям грабителя и вызвали полицию.

Слэттери признал себя виновным в трех преступлениях. Ему присудили четыре года лишения свободы и два года испытательного срока.

В Париже, Франция, неизвестный ограбил ювелирный магазин Chaumet. Драгоценностей вынес на €2 млн. Мужчина был вооружен пистолетом. В ювелирный магазин он подъехал на электросамокате.