"Пауза. Остановись. Дыши" - женщина спасает людей от самоубийства с помощью записок

18-летняя Пейдж Хантер из британского Сандерленда спасла жизнь шестерым самоубийцам. Женщина развесила на местном мосту Вермут больше 40 жизнеутверждающих записок.

Пейдж оставляет на бумажках надписи "Ты не один", "Иногда стоит попросить о помощи" и подобные.. Местная полиция решила поощрить женщину и выдала ей бумагу, сообщает Daily Mail.

"Я просто хотела помочь людям. Награды не ожидала. После того, как развесила записки, слышу много отзывов от людей. Говорят, они на самом деле вдохновляют", - рассказала она.

Фото: Daily Mail

"Хотя дела идут сложно, твоя жизнь имеет значение. Ты яркий свет в темном мире, поэтому просто держись", "Когда я чувствую себя, как ты, прошу о помощи. Стоит попробовать, правда?", "Будь сильным, потому что все станет лучше. Сейчас может быть буря, но дождь не будет длиться вечно", "Пауза. Остановись. Дыши. Есть другой вариант. Есть много людей, которые любят тебя ", - говорится в записках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Многодетная мать покончила с собой

Одна из тех, кто отказался от самоубийства из-за записок Пейдж, написала об этом анонимно в Facebook.

"Депрессия - это сложная штука. Я чувствовала себя настолько одиноко, что пошла на мост Вермут. Все, что мне нужно было, это чтобы кто-то сказал мне, что все будет хорошо, или "когда ты чувствуешь, что сдаешься, просто помни почему ты держался так долго ". И моей причиной были мои дети. Я продолжала биться каждый день, чтобы увидеть, как они растут. Пейдж Хантер, если бы не было тебя и того, что ты делаешь, у моих мальчиков не осталось бы никого", - написала неизвестная женщина.

В июне сотрудники столичной полиции помешали 83-летней женщине покончить с собой. Очевидцы сообщили о женщине, которая пытается прыгнуть с балкона своей квартиры. На вызов прибыл экипаж патрульных, скорая помощь и спасатели, сообщает киевская патрульная полиция. Зашли в квартиру и попали на балкон.