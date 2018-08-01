Патрульным собакам выдали ботинки

Фото: Neue Westfälische

Полицейских собак в швейцарском Цюрихе и австрийской Вене обули в ботинки с твердыми подошвами. Причина - жара. Асфальт в городах сильно нагревается, поэтому власть решила позаботиться о четвероногих защитниках.

"Каждый кинолог сам решает, надевать обувь на свою собаку или нет", - сказал пресс-секретарь городской полиции Цюриха Neue Westfälische.

Полицейские также советуют всем владельцам собак позаботиться о термозащите для животных. Больших предлагают обувать, малых - брать на руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойцовская собака набросилась на хозяина, который сделал его вегетерианцем

Во время патрулирования специалисты Центра компетенции служебных собак обращают внимание всех владельцев четвероногих на высокие температуры асфальта. Рекомендуют им тест на касание: положить тыльную сторону руки на асфальт и подержать 5 секунд. Если слишком горячо, нужно изменить маршрут или защитить чувствительные лапы животного.

Специалисты говорят, что ношение обуви - обычное дело для полицейских собак. Когда ищут наркотики в автомобилях, их обувают, чтобы не повредить интерьер машины когтями.

В Колумбии наркоторговцы установили вознаграждение за голову полицейской собаки, которая нашла рекордное количество наркотиков. Из-за этого животное пришлось спрятать в безопасное место. Овчарку по имени Сомбра перевели в аэропорту Боготы. Это место для собаки считают безопасным, поскольку аэропорт находится за пределами влияния этой мафии.