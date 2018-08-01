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среда, 01 августа 2018 17:57

Патрульным собакам выдали ботинки
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Полицейских собак обули в ботинки, чтобы защитить от раскаленного асфальта
Фото: Neue Westfälische

Полицейских собак в швейцарском Цюрихе и австрийской Вене обули в ботинки с твердыми подошвами. Причина - жара. Асфальт в городах сильно нагревается, поэтому власть решила позаботиться о четвероногих защитниках.

"Каждый кинолог сам решает, надевать обувь на свою собаку или нет", - сказал пресс-секретарь городской полиции Цюриха Neue Westfälische.

Полицейские также советуют всем владельцам собак позаботиться о термозащите для животных. Больших предлагают обувать, малых - брать на руки.

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Во время патрулирования специалисты Центра компетенции служебных собак обращают внимание всех владельцев четвероногих на высокие температуры асфальта. Рекомендуют им тест на касание: положить тыльную сторону руки на асфальт и подержать 5 секунд. Если слишком горячо, нужно изменить маршрут или защитить чувствительные лапы животного.

Специалисты говорят, что ношение обуви - обычное дело для полицейских собак. Когда ищут наркотики в автомобилях, их обувают, чтобы не повредить интерьер машины когтями.

В Колумбии наркоторговцы установили вознаграждение за голову полицейской собаки, которая нашла рекордное количество наркотиков. Из-за этого животное пришлось спрятать в безопасное место. Овчарку по имени Сомбра перевели в аэропорту Боготы. Это место для собаки считают безопасным, поскольку аэропорт находится за пределами влияния этой мафии.

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