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пятница, 27 июля 2018 11:30

Наркоторговцы дают $70 тыс. вознаграждения за голову полицейской собаки

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В Колумбии наркоторговцы установили вознаграждение за голову полицейской собаки, которая нашла рекордное количество наркотиков.

Автор: COLOMBIAN POLICE
  В Колумбии наркоторговцы дадут $ 70 тыс. Вознаграждения за голову полицейского собаки
В Колумбии наркоторговцы дадут $ 70 тыс. Вознаграждения за голову полицейского собаки

Из-за этого животное пришлось спрятать в безопасное место. Овчарку по имени Сомбра перевели в аэропорту Боготы. Это место для собаки считают безопасным, поскольку аэропорт находится за пределами влияния этой мафии, сообщает bbc.

Кроме тренера, животное сопровождают дополнительные офицеры, чтобы усилить безопасность при перемещении.

Банда наркоторговцев "Урабенос" установила цену в $70 тыс.за голову немецкой овчарки. Накануне она нашла 10 тонн кокаина.

Эта группировка считают самой мощной преступной организацией в Колумбии.

Шестилетняя Сомбра работала в портах на Атлантическом побережье, включая Турбо - город, из которого скоростными катерами, а иногда и подводными лодками, перевозят тонны кокаина в Центральной Америке и США.

Автор: COLOMBIAN POLICE
  В Колумбии наркоторговцы дадут $ 70 тыс. Вознаграждения за голову полицейского собаки
В Колумбии наркоторговцы дадут $ 70 тыс. Вознаграждения за голову полицейского собаки

Именно в этом порту собака нашла 5,3 тонны наркотиков, а затем еще 4 тонны, которые прятали в автомобильных частях, предназначенных для экспорта.

Значительную часть наркобизнеса контролирует местное преступную группировку "Урабенос", которое также известно как "клан усуги" или "Гольф-клан".

Глава банды Дайро Антонио Усуга является одним их самых разыскиваемых людей в Колумбии.

Эта группировка не первый предлагает денежное вознаграждение за убийство тех, кто стоит у них на пути.

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В 2012 году правоохранители нашли листовки, в которых мафия предлагает $500 каждому, кто убьет работника полиции.

Такая значительная сумма, которую предлагают за убийство Сомбрэ, свидетельствует о больших финансовых потерях для наркоторговцев от работы собаки.

Собака начало работать с полицейским службой по борьбе с наркотиками еще щенком. На ее счету 245 арестов подозреваемых через найдены наркотики.

В Украине предлагают запретить продажу кошек и собак. Животных можно будет бесплатно взять с улицы, или из приюта. Таким образом снизится количество бездомных животных.

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Дата
27
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