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понедельник, 01 июля 2019 08:12

Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
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На яхте российского патриарха Кирилла (Гундяева) заметили девушку в откровенном бикини
Фото: «Записки сумасшедшего»/Twitter
На яхте российского патриарха Кирилла (Гундяева) заметили девушку в откровенном бикини
На яхте российского патриарха Кирилла (Гундяева) заметили девушку в откровенном бикини
На яхте российского патриарха Кирилла (Гундяева) заметили девушку в откровенном бикини

На яхте российского патриарха Кирилла (Гундяева) заметили полураздетую девушку.

Соответствующие фото, сделанные в Москве 23 июня, опубликованы в паблике "Записки сумасшедшего" в Twitter.

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На фото видно, как на яхте развлекается компания молодежи. Особое внимание привлекла девушка в откровенном бикини. В соцсетях шутят, что молодая красавица - монашка, которая вынуждена одеться по погоде.

Тернопольского архиепископа Украинской автокефальной православной церкви Мстислава Гука лишили сана за недостойное священнослужителя поведение. Он с другими священнослужителями развлекался в тернопольском баре "Сити". Видеокамеры заведения сняли, как батюшки распивают спиртные напитки, танцуют с девушками и сражаются с посетителями.

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